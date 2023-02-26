İvan Bakhar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Bakhar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Bakhar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Bakhar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Bakhar 10 Temmuz 1998 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Бахар Иван Васильевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Bakhar Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iFootball yapmaktadır. İvan Bakhar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ironi Kiryat Shmona futbol takımında oynamaktadır. Ironi Kiryat Shmona takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Bakhar'nin Ironi Kiryat Shmona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Bakhar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/vanek_bakhar

http://www.instagram.com/vanek_bakhar/

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İvan Bakhar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Bakhar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

İvan Bakhar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Bakhar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FK Minsk II

1 Ocak 2016 yılında FK Minsk

1 Ocak 2020 yılında Dinamo Minsk

1 Ocak 2023 yılında Kiryat Shmona

İvan Bakhar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Bakhar şuan Ironi Kiryat Shmona takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

İvan Bakhar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus takımında 10 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 2 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 10 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 6 gol atmıştır.

Belarus U17 takımında 10 numaralı formasıyla 24 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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