İvan Baklanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Baklanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Baklanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Baklanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Baklanov 16 Mart 1995 tarihinde Aleksin, Tula Region şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Бакланов Иван Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Baklanov Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Baklanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belshina Bobruisk futbol takımında oynamaktadır. Belshina Bobruisk takımına 15 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Baklanov'nin Belshina Bobruisk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Baklanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Baklanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Baklanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Baklanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında CSKA Moskova II

29 Temmuz 2013 yılında Rostov II

6 Temmuz 2014 yılında Arsenal 2 Tula

30 Haziran 2015 yılında Rostov II

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

18 Şubat 2016 yılında Domodedovo

7 Temmuz 2016 yılında Sokol Saratov

10 Ağustos 2016 yılında Domodedovo

31 Aralık 2016 yılında Sokol Saratov

31 Ağustos 2017 yılında Afips Afipskiy

20 Temmuz 2018 yılında Ekaterinodar

19 Şubat 2019 yılında Palanga

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

2 Mart 2021 yılında Neman Grodno

15 Mart 2022 yılında Belshina

İvan Baklanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Baklanov şuan Belshina Bobruisk takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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