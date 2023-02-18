İvan Bakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Bakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Bakovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Bakovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Bakovic 18 Ocak 2003 tarihinde Osijek şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Baković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Bakovic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Bakovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK BSK Bijelo Brdo futbol takımında oynamaktadır. NK BSK Bijelo Brdo takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Bakovic'nin NK BSK Bijelo Brdo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Bakovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Bakovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Bakovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Bakovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2018 yılında NK Osijek Alt.

1 Temmuz 2018 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2020 yılında NK Osijek U19

1 Temmuz 2021 yılında NK Osijek II

26 Temmuz 2022 yılında Bijelo Brdo

30 Haziran 2023 yılında NK Osijek II

İvan Bakovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Bakovic şuan NK BSK Bijelo Brdo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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