İvan Balliu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Balliu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Balliu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Balliu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvan Balliu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Balliu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Balliu

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Balliu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Balliu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Balliu 1 Ocak 1992 tarihinde Caldes de Malavella şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arnavutluk,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iván Balliu Campeny şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Balliu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabián Bustos yapmaktadır. İvan Balliu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rayo Vallecano futbol takımında oynamaktadır. Rayo Vallecano takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İvan Balliu'nin Rayo Vallecano ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İvan Balliu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ivan_balliu

http://www.instagram.com/balliu/

http://www.facebook.com/ivan.balliucampeny

İvan Balliuboyu ve yaşı kaç

İvan Balliu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İvan Balliu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İvan Balliu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Balliu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Barça tabfutbol

1 Temmuz 2008 yılında Barça U18

1 Temmuz 2009 yılında Barça U19

1 Temmuz 2011 yılında Barcelona B

21 Temmuz 2013 yılında Arouca

17 Temmuz 2015 yılında FC Metz

12 Ağu 2019 yılında UD Almería

14 Temmuz 2021 yılında Rayo Vallecano

İvan Balliu kimdir

İvan Balliu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Balliu şuan Rayo Vallecano takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Girona (-2004)
FC Barcelona (2004-2011)

İvan Balliu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arnavutluk takımında 13 numaralı formasıyla 6 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İvan Balliu nereli

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