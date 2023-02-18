İvan Banic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Banic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Banic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Banic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Banic 18 Temmuz 1994 tarihinde Sinj şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Banić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Banic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Banic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Gorica futbol takımında oynamaktadır. HNK Gorica takımına 2 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. İvan Banic'nin HNK Gorica ile sözleşmesi 30 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

İvan Banic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Banic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Banic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Banic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Hajduk U19

1 Ocak 2012 yılında Hajduk Split

13 Ağu 2012 yılında Primorac 1929

31 Aralık 2012 yılında Hajduk Split

8 Şubat 2013 yılında NK Hrvace

30 Haziran 2013 yılında Hajduk Split

19 Ağu 2013 yılında Primorac 1929

30 Haziran 2014 yılında Hajduk Split

8 Ağu 2014 yılında NK Imotski

9 Ağu 2014 yılında RNK Split

10 Ağu 2014 yılında NK Imotski

31 Aralık 2014 yılında RNK Split

16 Şubat 2015 yılında Junak Sinj

30 Haziran 2015 yılında RNK Split

14 Ağu 2015 yılında Junak Sinj

13 Şubat 2017 yılında NK Dugopolje

20 Temmuz 2018 yılında NK Rudes

2 Ağu 2020 yılında HNK Gorica

13 Ocak 2022 yılında NK Olimpija

30 Haziran 2022 yılında HNK Gorica

İvan Banic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Banic şuan HNK Gorica takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İvan Banic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

HNK Hajduk Split (-12/2011)

Hırvatistan U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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