İvan Becker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Becker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Becker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Becker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Becker 18 Mayıs 1991 tarihinde San Nicolas (BUE) şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Iván Leonel Becker şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Becker Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRI Sports yapmaktadır. İvan Becker, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cumbayá FC futbol takımında oynamaktadır. Cumbayá FC takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Becker'nin Cumbayá FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Becker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Becker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Becker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Becker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Def. Belgrano

1 Ocak 2016 yılında Deportivo Madry

1 Temmuz 2016 yılında Fénix de Pilar

1 Temmuz 2017 yılında Acassuso CF

1 Temmuz 2018 yılında Estudiantes BA

1 Temmuz 2019 yılında Brown Adrogué

11 Ağustos 2020 yılında Talleres RE

27 Ocak 2022 yılında Sacachispas

27 Ocak 2023 yılında Cumbayá FC

İvan Becker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Becker şuan Cumbayá FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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