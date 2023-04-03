İvan Bendera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Bendera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Bendera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İvan Bendera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İvan Bendera 18 Şubat 2003 tarihinde Kamyanets-Podilskyi, Khmelnytskyi Oblast şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Бендера Іван Миколайович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İvan Bendera Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFA yapmaktadır. İvan Bendera, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rukh Lviv U19 futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İvan Bendera'nin Rukh Lviv U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İvan Bendera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İvan Bendera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2019 yılında Shakhtar U19
1 Temmuz 2021 yılında Rukh Lviv U19
İvan Bendera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İvan Bendera şuan Rukh Lviv U19 takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.
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