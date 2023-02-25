İvan Berezun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Berezun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Berezun kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Berezun ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvan Berezun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Berezun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Berezun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Berezun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Berezun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Berezun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Berezun 19 Ağustos 1997 tarihinde Vitebsk şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Березун Иван Олегович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Berezun Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orsha futbol takımında oynamaktadır. FK Orsha takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Berezun'nin FK Orsha ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Berezun Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vanyaberezun/

İvan Berezun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Berezun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

İvan Berezun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Berezun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Vitebsk II

11 Ağustos 2018 yılında Orsha

31 Aralık 2018 yılında Vitebsk II

1 Ocak 2019 yılında Orsha

31 Aralık 2019 yılında Vitebsk II

11 Şubat 2020 yılında Orsha

31 Aralık 2020 yılında Vitebsk II

1 Nisan 2022 yılında Orsha

İvan Berezun kimdir

İvan Berezun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Berezun şuan FK Orsha takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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İvan Berezun nereli

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