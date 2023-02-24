İvan Beslic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Beslic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Beslic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Beslic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Beslic 3 Haziran 2001 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Bešlić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Beslic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Beslic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Posusje futbol takımında oynamaktadır. HSK Posusje takımına - tarihinde katılmıştır. İvan Beslic'nin HSK Posusje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Beslic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Beslic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Beslic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Beslic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Beslic şuan HSK Posusje takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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