İvan Bjelobrkovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Bjelobrkovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Bjelobrkovi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İvan Bjelobrkovi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İvan Bjelobrkovi 27 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Иван Бјелобрковић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İvan Bjelobrkovi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Bjelobrkovi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Niksic futbol takımında oynamaktadır. OFK Niksic takımına - tarihinde katılmıştır. İvan Bjelobrkovi'nin OFK Niksic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İvan Bjelobrkovi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İvan Bjelobrkovi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İvan Bjelobrkovi şuan OFK Niksic takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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