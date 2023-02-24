İvan Bojovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Bojovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Bojovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Bojovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Bojovic 20 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Bojovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zarko Pelicic yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rudar Pljevlja futbol takımında oynamaktadır. Rudar Pljevlja takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İvan Bojovic'nin Rudar Pljevlja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Bojovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Bojovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Bojovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Bojovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında B. Podgorica

28 Ocak 2020 yılında OFK Titograd

15 Temmuz 2020 yılında B. Podgorica

19 Ocak 2021 yılında OFK Titograd

30 Haziran 2021 yılında B. Podgorica

22 Temmuz 2021 yılında Rudar Pljevlja

İvan Bojovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Bojovic şuan Rudar Pljevlja takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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