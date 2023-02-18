İvan Bosancic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Bosancic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Bosancic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Bosancic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Bosancic 31 Ocak 1998 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Bosančić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Bosancic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Bosancic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dugopolje futbol takımında oynamaktadır. NK Dugopolje takımına 9 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. İvan Bosancic'nin NK Dugopolje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Bosancic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Bosancic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İvan Bosancic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Bosancic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Dugopolje U17

1 Temmuz 2015 yılında Dugopolje U19

1 Temmuz 2016 yılında NK Dugopolje

15 Ekim 2017 yılında Junak Sinj

9 Şubat 2018 yılında NK Dugopolje

İvan Bosancic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Bosancic şuan NK Dugopolje takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

NK Dugopolje (2007-2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.