İvan Bozic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Bozic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Bozic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Bozic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvan Bozic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Bozic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Bozic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Bozic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Bozic 8 Haziran 1997 tarihinde Vinkovci şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Božić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Bozic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VPA Sports yapmaktadır. İvan Bozic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Celje futbol takımında oynamaktadır. NK Celje takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İvan Bozic'nin NK Celje ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İvan Bozicboyu ve yaşı kaç

İvan Bozic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Bozic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

İvan Bozic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Bozic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Cibalia U17

8 Ağu 2014 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2016 yılında Din. Zagreb II

2 Temmuz 2018 yılında NK Lokomotiva

31 Aralık 2018 yılında Din. Zagreb II

28 Ocak 2019 yılında NK Rudes

30 Haziran 2019 yılında Din. Zagreb II

17 Temmuz 2019 yılında NK Celje

30 Haziran 2021 yılında Din. Zagreb II

1 Temmuz 2021 yılında NK Celje

İvan Bozic kimdir

İvan Bozic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Bozic şuan NK Celje takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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İvan Bozic nereli

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