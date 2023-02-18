İvan Brkic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Brkic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Brkic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Brkic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvan Brkic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Brkic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Brkic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Brkic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Brkic 19 Ağu 2001 tarihinde München şehrinde doğmuştur.  Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Brkić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Brkic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Brkic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Croatia Zmijavci futbol takımında oynamaktadır. NK Croatia Zmijavci takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Brkic'nin NK Croatia Zmijavci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Brkicboyu ve yaşı kaç

İvan Brkic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Brkic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

İvan Brkic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Brkic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağu 2016 yılında NK Zadar U17

1 Temmuz 2018 yılında Zadar U19

14 Ağu 2019 yılında HNK Gorica U19

7 Ağu 2020 yılında P. Biograd

18 Ağu 2021 yılında NK HV Posedarje

26 Temmuz 2022 yılında Croat. Zmijavci

İvan Brkic kimdir

İvan Brkic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Brkic şuan NK Croatia Zmijavci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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İvan Brkic nereli

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