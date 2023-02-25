İvan Brkic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Brkic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Brkic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Brkic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvan Brkic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Brkic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Brkic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Brkic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Brkic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Brkic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Brkic 29 Haziran 1995 tarihinde Koprivnica şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Brkić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Brkic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARGENTUM SPORT yapmaktadır. İvan Brkic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftçi Baku futbol takımında oynamaktadır. Neftçi Baku takımına 22 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Brkic'nin Neftçi Baku ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Brkic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ivanbrkic_1/

İvan Brkic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Brkic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

İvan Brkic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Brkic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2013 yılında Istra 1961 U19

7 Nisan 2014 yılında NK Istra

14 Şubat 2017 yılında NK Lokomotiva

15 Şubat 2017 yılında NK Imotski

30 Haziran 2017 yılında NK Lokomotiva

1 Temmuz 2017 yılında Cibalia

4 Temmuz 2018 yılında Zrinjski Mostar

11 Şubat 2021 yılında Riga

22 Ocak 2022 yılında Neftçi Baku

İvan Brkic kimdir

İvan Brkic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Brkic şuan Neftçi Baku takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Vojnic 95 (2004-2009)

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İvan Brkic nereli

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