İvan Brnic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Brnic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Brnic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Brnic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvan Brnic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Brnic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Brnic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Brnic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Brnic 23 Ağu 2001 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Brnić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Brnic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Love Players yapmaktadır. İvan Brnic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Maribor futbol takımında oynamaktadır. NK Maribor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Brnic'nin NK Maribor ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

İvan Brnicboyu ve yaşı kaç

İvan Brnic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Brnic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

İvan Brnic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Brnic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağu 2011 yılında Hajduk Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2018 yılında Hajduk Split II

24 Nisan 2020 yılında Hajduk Split

31 Ağu 2021 yılında NK Dugopolje

1 Temmuz 2022 yılında NK Maribor

İvan Brnic kimdir

İvan Brnic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Brnic şuan NK Maribor takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

HNK Zmaj Makarska (-8/2011), HNK Hajduk Split (8/2011-)

İvan Brnic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U20 takımında 14 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 7 numaralı formasıyla 9 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 6 gol atmıştır.

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İvan Brnic nereli

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