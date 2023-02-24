İvan Bulatovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Bulatovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Bulatovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Bulatovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Bulatovic 16 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Bulatovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TADEX SPORT AGENCY yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tivat futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tivat takımına 9 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. İvan Bulatovic'nin Arsenal Tivat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Bulatovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Bulatovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Bulatovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Bulatovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2017 yılında FK Brskovo

31 Temmuz 2017 yılında FK Bokelj

1 Temmuz 2018 yılında Mladost Ljes

27 Temmuz 2020 yılında Mornar Bar

9 Ağustos 2021 yılında Arsenal Tivat

İvan Bulatovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Bulatovic şuan Arsenal Tivat takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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