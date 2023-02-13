İvan Calero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Calero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Calero kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Calero ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvan Calero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Calero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Calero

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Calero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Calero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Calero 21 Nisan 1995 tarihinde Parla şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iván Calero Ruiz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Calero Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footfeel ISM yapmaktadır. İvan Calero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cartagena futbol takımında oynamaktadır. FC Cartagena takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Calero'nin FC Cartagena ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İvan Calero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Ivancalero21

http://www.instagram.com/ivancalero21/

İvan Caleroboyu ve yaşı kaç

İvan Calero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İvan Calero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

İvan Calero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Calero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Atl. Madrid C

1 Temmuz 2013 yılında Atl. Madrid B

18 Temmuz 2014 yılında Derby

2 Şubat 2015 yılında Burton Albion

2 Mart 2015 yılında Derby

1 Temmuz 2016 yılında Sparta R.

8 Temmuz 2017 yılında Elche CF

27 Temmuz 2018 yılında Salamanca CF

30 Haziran 2019 yılında Elche CF

6 Temmuz 2019 yılında CD Numancia

28 Ağu 2020 yılında Málaga CF

15 Ocak 2022 yılında Alcorcón

30 Haziran 2022 yılında Málaga CF

3 Temmuz 2022 yılında FC Cartagena

İvan Calero kimdir

İvan Calero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Calero şuan FC Cartagena takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

İvan Calero Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İvan Calero nereli

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