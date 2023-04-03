İvan Castillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Castillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Castillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Castillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Castillo 5 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Iván Castillo Jiménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Castillo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Legal & Sport Asesores SL yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RZ Deportivo Aragón futbol takımında oynamaktadır. RZ Deportivo Aragón takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. İvan Castillo'nin RZ Deportivo Aragón ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Castillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Castillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Castillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Castillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Zaragoza Juv. A

1 Temmuz 2019 yılında Dep. Aragón

İvan Castillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Castillo şuan RZ Deportivo Aragón takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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