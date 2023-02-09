İvan Cazal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Cazal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Cazal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Cazal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Cazal 22 Mart 1999 tarihinde General Aquino şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iván Javier Cazal Báez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Cazal Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Osvaldo Daniel Campo yapmaktadır. İvan Cazal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Lanús futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Lanús takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Cazal'nin Club Atlético Lanús ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Cazal Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İvan Cazal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Cazal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Cazal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2018 yılında CD Santaní

7 Ocak 2020 yılında Sol de América

2 Temmuz 2022 yılında Lanús

31 Aralık 2023 yılında Sol de América

İvan Cazal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Cazal şuan Club Atlético Lanús takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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