İvan Colman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Colman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Colman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Colman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Colman 6 Mayıs 1995 tarihinde San Martín şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iván Leonardo Colman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Colman Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Colman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quilmes Atlético Club futbol takımında oynamaktadır. Quilmes Atlético Club takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Colman'nin Quilmes Atlético Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Colman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ivan_colman8/

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İvan Colman Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İvan Colman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

İvan Colman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Colman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Argentinos Jrs.

7 Ağu 2018 yılında Aldosivi

30 Haziran 2019 yılında Argentinos Jrs.

1 Temmuz 2021 yılında Luqueño

31 Aralık 2021 yılında Argentinos Jrs.

12 Ocak 2022 yılında Quilmes

İvan Colman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Colman şuan Quilmes Atlético Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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