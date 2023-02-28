İvan Contreras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Contreras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Contreras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Contreras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Contreras 26 Temmuz 2001 tarihinde El Salvador şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Iván Alejandro Contreras Araya şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Contreras Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALTIUS yapmaktadır. İvan Contreras, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cobresal futbol takımında oynamaktadır. CD Cobresal takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. İvan Contreras'nin CD Cobresal ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Contreras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Contreras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Contreras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Contreras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Cobresal

İvan Contreras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Contreras şuan CD Cobresal takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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