İvan Covic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Covic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Covic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Covic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Covic 17 Eylül 1990 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Čović şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Covic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vukmil Vukmirica yapmaktadır. İvan Covic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slaven Belupo Koprivnica futbol takımında oynamaktadır. Slaven Belupo Koprivnica takımına 12 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. İvan Covic'nin Slaven Belupo Koprivnica ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Covic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Covic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İvan Covic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Covic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında I. Zapresic U17

31 Ağu 2007 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2008 yılında NK Inter Z. U19

1 Temmuz 2009 yılında Inter Zapresic

2 Temmuz 2010 yılında Hrv Dragovoljac

1 Eylül 2014 yılında Inter Zapresic

1 Temmuz 2017 yılında Apollon Smyrnis

1 Temmuz 2018 yılında Sepsi OSK

12 Şubat 2019 yılında HNK Gorica

12 Ağu 2020 yılında Slaven Belupo

İvan Covic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Covic şuan Slaven Belupo Koprivnica takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Inter Zapresic (1998-2007), Dinamo Zagreb (2007-2008), Inter Zapresic (2008-2009)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.