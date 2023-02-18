İvan Cubelic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Cubelic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Cubelic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Cubelic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Cubelic 2 Haziran 2003 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Ćubelić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Cubelic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Cubelic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Hajduk Split futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İvan Cubelic'nin HNK Hajduk Split ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

İvan Cubelic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Cubelic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Cubelic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Cubelic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağu 2013 yılında Hajduk Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2020 yılında Hajduk Split II

1 Temmuz 2021 yılında Hajduk Split

27 Ağu 2021 yılında NK Dugopolje

31 Mayıs 2022 yılında Hajduk Split

31 Ağu 2022 yılında NK Varazdin

24 Ocak 2023 yılında Hajduk Split

İvan Cubelic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Cubelic şuan HNK Hajduk Split takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

İvan Cubelic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U19 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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