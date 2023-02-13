İvan Cuellar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Cuellar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Cuellar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Cuellar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Cuellar 25 Mayıs 1984 tarihinde Mérida şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iván Cuéllar Sacristán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Cuellar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MESAS SPORT yapmaktadır. İvan Cuellar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Gijón futbol takımında oynamaktadır. Sporting Gijón takımına 29 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. İvan Cuellar'nin Sporting Gijón ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Cuellar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ivan_cuellar_1/

İvan Cuellar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İvan Cuellar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İvan Cuellar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Cuellar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Atl. Madrid U19

1 Temmuz 2003 yılında Atl. Madrid B

1 Temmuz 2004 yılında Atlético Madrid

1 Ağu 2007 yılında Eibar

30 Haziran 2008 yılında Atlético Madrid

1 Temmuz 2008 yılında Sporting Gijón

5 Temmuz 2017 yılında CD Leganés

29 Ağu 2021 yılında Sporting Gijón

İvan Cuellar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Cuellar şuan Sporting Gijón takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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