İvan Dermendzhiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Dermendzhiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Dermendzhiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Dermendzhiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Dermendzhiev 31 Aralık 2000 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Иван Ивайлов Дерменджиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Dermendzhiev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Dermendzhiev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etar Veliko Tarnovo futbol takımında oynamaktadır. Etar Veliko Tarnovo takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Dermendzhiev'nin Etar Veliko Tarnovo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Dermendzhiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Dermendzhiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Dermendzhiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Dermendzhiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında B. Galabovo

1 Temmuz 2020 yılında Slavia Sofia

2 Temmuz 2020 yılında Sportist Svoge

31 Aralık 2020 yılında Slavia Sofia

15 Ocak 2022 yılında Tsarsko Selo

1 Temmuz 2022 yılında Litex Lovech

8 Şubat 2023 yılında Etar

İvan Dermendzhiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Dermendzhiev şuan Etar Veliko Tarnovo takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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