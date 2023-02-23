İvan Dichevski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Dichevski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Dichevski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Dichevski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Dichevski 24 Nisan 2001 tarihinde Varna şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Иван Марианов Дичевски şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Dichevski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Dichevski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Varna futbol takımında oynamaktadır. Spartak Varna takımına 6 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Dichevski'nin Spartak Varna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Dichevski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Dichevski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Dichevski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Dichevski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Cherno More

6 Şubat 2022 yılında Spartak Varna

İvan Dichevski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Dichevski şuan Spartak Varna takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

İvan Dichevski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U18 takımında 1 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U17 takımında 1 numaralı formasıyla 10 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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