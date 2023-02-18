İvan Djakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Djakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Djakovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Djakovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Djakovic 21 Nisan 2001 tarihinde Šibenik şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Đaković şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Djakovic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Djakovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kustosija Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Kustosija Zagreb takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Djakovic'nin NK Kustosija Zagreb ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Djakovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Djakovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İvan Djakovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Djakovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında HNK Sibenik U17

24 Ağu 2018 yılında Lokomotiva U19

9 Ağu 2019 yılında NK Kustosija

26 Ağu 2021 yılında NK Rudes

18 Ağu 2022 yılında Medjimurje

2 Şubat 2023 yılında NK Kustosija

İvan Djakovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Djakovic şuan NK Kustosija Zagreb takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

HNK Sibenik (2010 - ....)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.