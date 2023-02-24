İvan Djoric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Djoric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Djoric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Djoric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Djoric 7 Temmuz 1995 tarihinde Niš şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Иван Ђорић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Djoric Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini be.mont soccer agency yapmaktadır. İvan Djoric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloga Meridian futbol takımında oynamaktadır. FK Sloga Meridian takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Djoric'nin FK Sloga Meridian ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Djoric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Djoric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Djoric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Djoric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FKV Academy

1 Temmuz 2015 yılında Ventspils

29 Ocak 2016 yılında FC Sion

1 Şubat 2016 yılında Stade Nyonnais

30 Haziran 2016 yılında FC Sion

31 Ağustos 2016 yılında Radnik

31 Aralık 2016 yılında FC Sion

1 Ocak 2017 yılında Radnik

3 Ağustos 2017 yılında Backa

17 Ocak 2019 yılında Napredak

13 Ağustos 2020 yılında Vozdovac

20 Ocak 2021 yılında FK Iskra

1 Temmuz 2021 yılında Mosta FC

19 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

3 Mart 2022 yılında Radnik Bijelj.

8 Temmuz 2022 yılında Sloga Meridian

İvan Djoric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Djoric şuan FK Sloga Meridian takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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