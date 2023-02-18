İvan Dolcek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Dolcek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Dolcek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Dolcek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Dolcek 24 Nisan 2000 tarihinde Koprivnica şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Dolček şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Dolcek Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lautus Football yapmaktadır. İvan Dolcek, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Sibenik futbol takımında oynamaktadır. HNK Sibenik takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Dolcek'nin HNK Sibenik ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Dolcek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Dolcek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İvan Dolcek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Dolcek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağu 2011 yılında Din. Zagreb Jgd

23 Şubat 2015 yılında HNK Sibenik Jgd

14 Ağu 2015 yılında Sl. Belupo U17

1 Temmuz 2017 yılında Sl. Belupo U19

27 Kasım 2017 yılında Slaven Belupo

1 Temmuz 2019 yılında Hajduk Split

31 Ocak 2022 yılında Famalicão

30 Haziran 2022 yılında Hajduk Split

11 Temmuz 2022 yılında HNK Sibenik

30 Haziran 2023 yılında Hajduk Split

İvan Dolcek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Dolcek şuan HNK Sibenik takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

İvan Dolcek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U21 takımında 17 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.