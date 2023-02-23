İvan Dominic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Dominic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Dominic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Dominic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Dominic 7 Ocak 2003 tarihinde Čakovec şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Dominić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Dominic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4 Sports yapmaktadır. İvan Dominic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuopion Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Kuopion Palloseura takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Dominic'nin Kuopion Palloseura ile sözleşmesi 12 Ağustos 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Dominic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Dominic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İvan Dominic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Dominic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağustos 2014 yılında NK Cakovec Jgd

5 Şubat 2016 yılında Hajduk Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2020 yılında Hajduk U19

1 Temmuz 2022 yılında Hajduk Split

14 Ocak 2023 yılında KuPS

12 Ağustos 2023 yılında Hajduk Split

İvan Dominic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Dominic şuan Kuopion Palloseura takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

İvan Dominic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U18 takımında 3 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.