İvan Dyulgerov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Dyulgerov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Dyulgerov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Dyulgerov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Dyulgerov 15 Temmuz 1999 tarihinde Varna şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Иван Василев Дюлгеров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Dyulgerov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. İvan Dyulgerov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cherno More Varna futbol takımında oynamaktadır. Cherno More Varna takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. İvan Dyulgerov'nin Cherno More Varna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Dyulgerov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Dyulgerov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Dyulgerov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Dyulgerov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Cherno More U19

1 Temmuz 2016 yılında Cherno More

İvan Dyulgerov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Dyulgerov şuan Cherno More Varna takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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