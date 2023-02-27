İvan Englaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Englaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Englaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Englaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Englaro 12 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Englaro Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Englaro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

F91 Dudelange futbol takımında oynamaktadır. F91 Dudelange takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Englaro'nin F91 Dudelange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Englaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Englaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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İvan Englaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Englaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Metz Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında F91 Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında Düdelingen U17

1 Temmuz 2021 yılında Hesperange

30 Haziran 2022 yılında Düdelingen U17

1 Temmuz 2022 yılında F91 Dudelange

İvan Englaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Englaro şuan F91 Dudelange takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

RFCU Luxemburg (2010-2012), FC Metz (2012-2017), F91 Düdelingen (2017-2021), Swift Hesperingen (2021-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.