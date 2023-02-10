İvan Erquiaga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Erquiaga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Erquiaga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Erquiaga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Erquiaga 26 Mart 1999 tarihinde Vivoratá şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Erquiaga Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Medium yapmaktadır. İvan Erquiaga, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quilmes Atlético Club futbol takımında oynamaktadır. Quilmes Atlético Club takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Erquiaga'nin Quilmes Atlético Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Erquiaga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ivan_erquiaga/

Haberin Devamı

İvan Erquiaga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İvan Erquiaga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

İvan Erquiaga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Erquiaga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2016 yılında Estudiantes II

1 Temmuz 2018 yılında Estudiantes

17 Şubat 2021 yılında Huracán

31 Aralık 2021 yılında Estudiantes

11 Ocak 2022 yılında Quilmes

İvan Erquiaga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Erquiaga şuan Quilmes Atlético Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.