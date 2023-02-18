İvan Fiolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Fiolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Fiolic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Fiolic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Fiolic 29 Nisan 1996 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Fiolić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Fiolic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. İvan Fiolic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Osijek futbol takımında oynamaktadır. NK Osijek takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İvan Fiolic'nin NK Osijek ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İvan Fiolic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Fiolic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 950 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İvan Fiolic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Fiolic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2013 yılında Din. Zagreb U19

15 Temmuz 2014 yılında Din. Zagreb II

1 Temmuz 2015 yılında NK Lokomotiva

31 Ağu 2016 yılında Dinamo Zagreb

18 Ocak 2017 yılında NK Lokomotiva

10 Şubat 2017 yılında Dinamo Zagreb

28 Ağu 2018 yılında KRC Genk

6 Ağu 2019 yılında AEK Larnaca

4 Şubat 2020 yılında KRC Genk

5 Şubat 2020 yılında Cracovia

30 Haziran 2021 yılında KRC Genk

20 Temmuz 2021 yılında NK Osijek

İvan Fiolic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Fiolic şuan NK Osijek takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

İvan Fiolic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U21 takımında 17 numaralı formasıyla 11 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 11 numaralı formasıyla 13 Ağu 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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