İvan Fustar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Fustar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Fustar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Fustar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Fustar 18 Ağustos 1989 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Fuštar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Fustar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. İvan Fustar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS FC Brasov Steagu Renaste futbol takımında oynamaktadır. ACS FC Brasov Steagu Renaste takımına 5 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. İvan Fustar'nin ACS FC Brasov Steagu Renaste ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Fustar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Fustar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Fustar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Fustar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2009 yılında HNK Sibenik

9 Şubat 2012 yılında NK Zadar

6 Ağustos 2012 yılında NK Dugopolje

8 Şubat 2013 yılında HNK Sibenik

5 Temmuz 2013 yılında Slaven Belupo

27 Temmuz 2015 yılında Flamurtari FC

4 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

8 Ağustos 2016 yılında RNK Split

31 Ağustos 2017 yılında FC Kamza

8 Ocak 2018 yılında Al-Arabi SC

10 Eylül 2018 yılında Nea Salamis

8 Eylül 2020 yılında SC Gjilani

5 Eylül 2021 yılında FC Brasov-SR

İvan Fustar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Fustar şuan ACS FC Brasov Steagu Renaste takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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