İvan Gauna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Gauna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Gauna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Gauna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Gauna 23 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iván Ezequiel Gauna şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Gauna Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Gauna, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Defensores Unidos (Zarate) futbol takımında oynamaktadır. CA Defensores Unidos (Zarate) takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Gauna'nin CA Defensores Unidos (Zarate) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Gauna Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İvan Gauna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Gauna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Gauna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Deportivo Merlo

24 Ocak 2022 yılında GyE Mendoza

3 Ocak 2023 yılında CADU (Zarate)

İvan Gauna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Gauna şuan CA Defensores Unidos (Zarate) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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