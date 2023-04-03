İvan Gavrilovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Gavrilovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Gavrilovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İvan Gavrilovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İvan Gavrilovic 3 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İvan Gavrilovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Polet Ljubic futbol takımında oynamaktadır. FK Polet Ljubic takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Gavrilovic'nin FK Polet Ljubic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İvan Gavrilovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İvan Gavrilovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Temmuz 2020 yılında Brodarac U19
11 Eylül 2020 yılında Dinamo Pancevo
19 Şubat 2021 yılında BIP Cacak
19 Ağustos 2021 yılında Jedinstvo
16 Eylül 2021 yılında Javor-Matis U19
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
20 Ocak 2023 yılında Polet Ljubic
İvan Gavrilovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İvan Gavrilovic şuan FK Polet Ljubic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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