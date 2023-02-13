İvan Gil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Gil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Gil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Gil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Gil 18 Ocak 2000 tarihinde Viladecans şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iván Gil Calero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Gil Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FUTBOL21 AGENCY yapmaktadır. İvan Gil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Andorra futbol takımında oynamaktadır. FC Andorra takımına 23 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İvan Gil'nin FC Andorra ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Gil Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İvan Gil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Gil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Gil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Espanyol U18

1 Temmuz 2017 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2019 yılında RCD Espanyol B

23 Temmuz 2021 yılında FC Andorra

İvan Gil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Gil şuan FC Andorra takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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