İvan Goshev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Goshev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Goshev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Goshev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Goshev 17 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Иван Христов Гошев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Goshev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Goshev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beroe Stara Zagora futbol takımında oynamaktadır. Beroe Stara Zagora takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. İvan Goshev'nin Beroe Stara Zagora ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Goshev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Goshev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Goshev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Goshev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Beroe

1 Temmuz 2020 yılında Yantra

30 Haziran 2021 yılında Beroe

İvan Goshev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Goshev şuan Beroe Stara Zagora takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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