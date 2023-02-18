İvan Grozdek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Grozdek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Grozdek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Grozdek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Grozdek 4 Ocak 2002 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Grozdek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Grozdek, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Fuzinar futbol takımında oynamaktadır. NK Fuzinar takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Grozdek'nin NK Fuzinar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Grozdek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Grozdek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Grozdek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Grozdek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında I. Zapresic U17

1 Temmuz 2019 yılında NK Inter Z. U19

17 Ağu 2021 yılında NK Bistra

26 Temmuz 2022 yılında NK Krsko

23 Ağu 2022 yılında NK Lucko

6 Şubat 2023 yılında NK Fuzinar

İvan Grozdek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Grozdek şuan NK Fuzinar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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