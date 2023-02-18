İvan Gutesa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Gutesa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Gutesa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Gutesa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Gutesa 4 Nisan 2002 tarihinde Vršac şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Иван Гутеша şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Gutesa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Gutesa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Graficar Belgrad futbol takımında oynamaktadır. Graficar Belgrad takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Gutesa'nin Graficar Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İvan Gutesa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Gutesa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İvan Gutesa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Gutesa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Graficar U19

30 Haziran 2021 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2021 yılında Graficar

30 Haziran 2022 yılında Kızılyıldız U19

6 Temmuz 2022 yılında Graficar

3 Ağu 2022 yılında BSK Borca

31 Aralık 2022 yılında Graficar

İvan Gutesa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Gutesa şuan Graficar Belgrad takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.