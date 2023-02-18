İvan Horvat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Horvat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Horvat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Horvat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Horvat 1 Temmuz 2001 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Horvat Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Horvat, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Krka futbol takımında oynamaktadır. NK Krka takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Horvat'nin NK Krka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Horvat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Horvat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Horvat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Horvat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Mart 2013 yılında NK Lucko

1 Ağu 2014 yılında Lokomotiva Jgd

12 Şubat 2016 yılında NK Lucko

22 Temmuz 2022 yılında NK Krka

İvan Horvat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Horvat şuan NK Krka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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