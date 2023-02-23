İvan İoannis Atanatos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan İoannis Atanatos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan İoannis Atanatos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan İoannis Atanatos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan İoannis Atanatos 1 Ocak 2002 tarihinde Larissa şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Bulgaristan,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Иван-Йоанис Теодорос Атанатос şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan İoannis Atanatos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan İoannis Atanatos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montana futbol takımında oynamaktadır. Montana takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan İoannis Atanatos'nin Montana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan İoannis Atanatos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan İoannis Atanatos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan İoannis Atanatos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan İoannis Atanatos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Lok. Sofia

1 Temmuz 2022 yılında Montana

İvan İoannis Atanatos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan İoannis Atanatos şuan Montana takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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