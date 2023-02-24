İvan İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan İvanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan İvanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan İvanov 30 Kasım 2000 tarihinde Dobrich şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Иван Жечков Иванов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan İvanov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan İvanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dobrudzha Dobrich futbol takımında oynamaktadır. Dobrudzha Dobrich takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İvan İvanov'nin Dobrudzha Dobrich ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan İvanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan İvanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan İvanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan İvanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında C. Balchik

1 Temmuz 2021 yılında Dob. Dobrich

İvan İvanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan İvanov şuan Dobrudzha Dobrich takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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