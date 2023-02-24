İvan İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan İvanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan İvanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan İvanov 1 Mart 2004 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Иван Петров Иванов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan İvanov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini U Sport yapmaktadır. İvan İvanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv II futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv II takımına - tarihinde katılmıştır. İvan İvanov'nin Botev Plovdiv II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan İvanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan İvanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan İvanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan İvanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan İvanov şuan Botev Plovdiv II takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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