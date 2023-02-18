İvan İvanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan İvanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan İvanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan İvanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan İvanovic 6 Temmuz 1991 tarihinde Lazarevac şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Ivanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan İvanovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan İvanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jedinstvo Ub futbol takımında oynamaktadır. FK Jedinstvo Ub takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. İvan İvanovic'nin FK Jedinstvo Ub ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan İvanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan İvanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan İvanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan İvanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Vösendorf

1 Temmuz 2011 yılında Kolubara

1 Ocak 2012 yılında FK Turbina

1 Temmuz 2012 yılında Kolubara

1 Temmuz 2013 yılında Zeleznicar Lajkovac

30 Haziran 2014 yılında Kolubara

11 Şubat 2015 yılında Radnicki Obrenovac

1 Ağu 2016 yılında FK Prva Iskra

1 Ocak 2017 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2017 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2019 yılında Jedinstvo Ub

İvan İvanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan İvanovic şuan FK Jedinstvo Ub takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

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