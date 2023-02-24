İvan İvanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan İvanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan İvanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan İvanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan İvanovic 14 Eylül 1989 tarihinde Bijelo Polje şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Иван Ивановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan İvanovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ognjen Karisik yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Podgorica futbol takımında oynamaktadır. FK Podgorica takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan İvanovic'nin FK Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan İvanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan İvanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan İvanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan İvanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FK Jezero

1 Temmuz 2010 yılında OFK Bar

1 Temmuz 2011 yılında FK Celik Niksic

21 Temmuz 2014 yılında Rudar Pljevlja

14 Şubat 2015 yılında Atyrau

1 Ocak 2016 yılında Rudar Pljevlja

1 Ocak 2017 yılında FK Mladost

15 Temmuz 2017 yılında Mornar Bar

24 Ocak 2018 yılında Pobeda Prilep

31 Temmuz 2018 yılında Mornar Bar

12 Ocak 2019 yılında TB Tvøroyri

4 Şubat 2020 yılında FK Lovcen

2 Ağustos 2020 yılında Jedinstvo

2 Temmuz 2022 yılında FK Podgorica

İvan İvanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan İvanovic şuan FK Podgorica takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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