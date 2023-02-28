İvan Josovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Josovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Josovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Josovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Josovic 27 Aralık 1989 tarihinde Ivanjica şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Иван Јосовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Josovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dribbling Agency yapmaktadır. İvan Josovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metallurg Bekabad futbol takımında oynamaktadır. Metallurg Bekabad takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Josovic'nin Metallurg Bekabad ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Josovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Josovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Josovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Josovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Javor-Matis

1 Ağustos 2007 yılında Sloga Požega

31 Aralık 2008 yılında Javor-Matis

1 Ocak 2009 yılında Radnicki 1923

30 Haziran 2009 yılında Javor-Matis

1 Temmuz 2009 yılında Sloga Požega

31 Aralık 2009 yılında Javor-Matis

1 Ocak 2010 yılında Big Bull

30 Haziran 2010 yılında Javor-Matis

19 Ocak 2015 yılında Borac Cacak

8 Temmuz 2015 yılında Javor-Matis

8 Temmuz 2019 yılında FK Indjija

21 Ocak 2020 yılında Kokand 1912

18 Ocak 2023 yılında Metallurg Bk.

İvan Josovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Josovic şuan Metallurg Bekabad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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