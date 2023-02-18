İvan Jovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Jovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Jovanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Jovanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Jovanovic 13 Şubat 1989 tarihinde Valjevo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Jovanovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Jovanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jedinstvo Ub futbol takımında oynamaktadır. FK Jedinstvo Ub takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. İvan Jovanovic'nin FK Jedinstvo Ub ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Jovanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Jovanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Jovanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Jovanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Radnicki Obrenovac

1 Temmuz 2014 yılında Zeleznicar Lajkovac

1 Temmuz 2017 yılında Novi Banovci

1 Temmuz 2018 yılında Jedinstvo Ub

İvan Jovanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Jovanovic şuan FK Jedinstvo Ub takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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